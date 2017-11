Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Político britânico que se demitiu devido a alegações de abuso sexual morreu

Carl Sargeant foi uma das várias figuras envolvidas no escândalo.

Por Lusa | 17:11

Um político britânico que se demitiu do seu cargo no governo do País de Gales na semana passada após alegações de abuso sexual morreu, anunciou esta terça-feira a polícia local.



A polícia do Norte do País de Gales indicou ter sido chamada cerca das 11h30 (mesma hora em Lisboa), após a descoberta de um corpo em Connah's Quay, identificado como sendo Carl Sargeant, e precisou num comunicado que a sua morte não era considerada suspeita.



A família de Carl Sargeant disse estar "devastada" com a sua morte.



Ministro das Comunidades e da Infância no governo regional do País de Gales, Sargeant demitiu-se no passado dia 03 e foi suspenso do Partido Trabalhista, cujo líder, Jeremy Corbyn se declarou esta terça-feira na rede social Twitter "muito chocado" com a notícia da sua morte.



Sargeant foi uma das várias figuras envolvidas num escândalo de assédio sexual na política britânica.



O escândalo já levou à demissão do ministro da Defesa, a uma investigação ao vice-primeiro-ministro e ao ministro do Comércio Internacional, ao afastamento das suas funções de dois ministros regionais, um do governo da Escócia e o outro do País de Gales, e à suspensão pelos seus partidos de vários deputados conservadores e trabalhistas.



A primeira-ministra britânica, Theresa May, apelou na segunda-feira a uma nova "cultura do respeito" na vida pública, considerando que "mulheres e homens devem poder trabalhar sem a ameaça ou o medo de assédio ou de intimidação".



May tinha marcada uma reunião no mesmo dia com outros líderes partidários para "discutir a criação de um novo processo eficaz de tratamento das queixas no parlamento".