Político do Kosovo assassinado a tiro na parte sérvia de Mitrovica

Oliver Ivanovic foi morto quando se encontrava dentro de um carro à chegada à sede do seu partido.

Por Lusa | 10:40

Um importante político do Kosovo, Oliver Ivanovic, foi esta terça-feira morto a tiro à entrada da sede do seu partido na parte sérvia de Mitrovica, disseram um responsável do partido e o seu advogado, citados pela France-Presse.

Oliver Ivanovic, de 64 anos, foi alvo de disparos cerca das 08h15 (07h15 em Lisboa) quando se encontrava no interior de uma viatura à chegada à sede do partido.

Dirigente de um partido social-democrata local, Ivanovic era considerado um político servo-kosovar moderado naquela cidade, dividida entre o norte, de maioria sérvia, e o sul, de maioria albanesa-kosovar.