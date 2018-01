Polónia divulga lista polémica de pedófilos

São quase 800 os condenados que entram na lista.

18:11

O governo da Polónia tornou pública uma extensa lista que contém informação sobre os 768 pedófilos mais perigosos do país. Divulgada esta segunda-feira no site do Ministério da Justiça, contém todos os detalhes sobre os criminosos como o nome, pena aplicada, fotografia e distrito de residência.

Para o governo polaco esta é uma medida importante para garantir o bem-estar e segurança das crianças. Com este tipo de informação disponível para consulta os pais podem saber se existe algum condenado a viver no mesmo distrito, avaliando assim o risco associado. Ainda possibilita que as escolas e estabelecimentos frequentados por crianças possam fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre possíveis candidatos, visto que ex-condenados por crimes em crianças não podem trabalhar próximos das mesmas.

Mas se para alguns pais esta é uma medida importante na proteção dos filhos, há quem considere que não permite uma segunda oportunidade a ex-reclusos, colocando-os próximo do escrutínio público. Segundo o ministro da justiça polaco Zbigniew Ziobro, a necessidade de proteger as crianças "está acima de qualquer tipo de direito de anonimato de criminosos".

Para além desta lista, ainda foi criada uma outra que conta com cerca de 2600 nomes ligados a crimes como a posse de pornografia infantil. Ao contrário da primeira, o governo decidiu tornar esta informação mais privada, sendo que apenas será acessível ao público com a devida autorização.