Poluição em Madrid obriga a restrições de trânsito

As restrições estão em vigor desde as 6h30 desta manhã e estendem-se até às 21h. As multas para os condutores cujos carros têm matrículas par e que tentem entrar na capital espanhola podem chegar aos 90 euros.Em Espanha, a contaminação do ar pode levar à morte prematura de cerca de 15 mil pessoas.

Apenas veículos com matrícula ímpar podem circular esta quinta-feira em Madrid, Espanha. A medida visa reduzir o tráfego automóvel, numa altura em que a capital espanhola lida com a ameaça da poluição. As autoridades espanholas já revelaram que estas restrições apenas estão em vigor no dia de hoje.Além da redução de veículos nas estradas da cidade, também a velocidade está a ser controlada: os veículos não podem circular a mais de 70 quilómetros por hora na movimentada estradaA região de Madrid, diz a Reuters, tem quase quatro milhões de carros a circular, o que equivale a, sensivelmente, um automóvel para cada duas pessoas. Há ainda mais um milhão de veículos, em que se contam camiões e motas.