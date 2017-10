Polvos estão a sair do mar e a caminhar em terra

Estranho fenómeno no País de Gales não tem explicação.

Por J.C.M. | 16:55

Os casos sucedem-se nas praias do País de Gales nos últimos dias. Dezenaas de polvos estão a sair do mar e a 'caminhar' pelas praias, muitos deles acabando por morrer desidratados por não conseguirem voltar a tempo ao oceano.A BBC explica que o número de polvos da espécie Eledone cirrhosa (conhecida popularmente por cá como polvo-cabeçudo) tem aumentado na região devido ao declínio das populações de bacalhau, predador deste molusco.Mas não há explicação para este fenómeno de os animais se aventurarem em terra em tão grande número. Os polvos são conhecidos por serem temíveis caçadores, capazes de perseguirem caranguejos e outras presas em terra. Mas fazem-no a curtas distâncias da água e não, como está a acontecer em Gales, percorrendo distâncias longas no areal, sem um objetivo definido.

Os residentes na área de Cardigan Bay têm tentado salvar os animais, devolvendo-os ao mar, mas muitos polvos acabam por não resistir ao excessivo tempo passado em terra.