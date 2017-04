Pombo atinge homem em montanha russa

Um homem foi atingido por um pombo enquanto dava uma volta na montanha-russa mais rápida e alta da Europa, no recém-inaugurado, Ferrari Land, em Salou, Espanha.

Nas imagens vê-se o homem com os braços esticados e de boca aberta quando é atingido no rosto por um corpo estranho. Durante alguns segundos tenta perceber o que se passou até reparar que tinha um pássaro preso no ombro.

Em choque o homem tira o pássaro e comenta com o colega o sucedido. Os dois parecem ficar confusos, mas segundos depois voltam a aproveitar a viagem.

No vídeo vê-se que o homem fica com sangue na bochecha após o embate, mas não se sabe se ficou ferido ou se é do animal que parece não ter sobrevivido.

Esta atração da Ferrari Landchega chama-se Red Force, tem 112 metros de altura e demora apenas cinco segundos a 180 quilómetros por hora.





