Ponte de vidro mais comprida do mundo já foi inaugurada

Estrutura tem 488 metros e situa-se entre dois penhascos.

11:53

A ponte de vidro mais comprida do planeta já abriu ao público. A estrutura está presente na China e tem 488 metros de comprimento, estando suspensa a 218 metros de altitude, entre dois penhascos.A façanha que promete impressionar mesmo os mais corajosos foi construída pela empresa Bailu Group e inaugurada no passado domingo, no parque natural de Hongyagu.Desde então, milhares de turistas já se aventuraram nesta peculiar construção, cujo piso é totalmente transparente e composto por mais de mil placas de vidro com quatro centímetros de espessura.A segurar esta estrutura estão doze cabos reforçados, capazes de aguentar toneladas, terramotos e até tufões.Esta ponte de vidro tira o título de mais comprida a outra estrutura também chinesa, situada no parque natural de Zhangjiajie. Com 430 metros de comprimento, perde a designação de "mais comprida" mas continua a ser considerada a mais alta, uma vez que está suspensa a 300 metros do solo.