População bloqueou Caracas durante quatro horas

A Avenida Libertador e as localidades de Altamira, Chacao, Chacaíto, Sabana Grande, Petare, El Paraíso, Montalbán, Caricuao, El Marquês, Urbanização Miranda, Lomas del Ávila, Baruta, El Rosal, Las Mercedes, Los Chaguaramos, La Campiña, Los Ruices, Los Ilustres e Santa Mónica, San Bernardino e La Candelária, Boleíta, La Urbina e La Castellana, são algumas das localidades bloqueadas pelos manifestantes.



Em El Paraíso, a Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) lançou bombas de gás lacrimogéneo para dentro do Centro Comercial Multiplaza.



Por outro lado, as forças de segurança tentaram ainda reprimir manifestações de estudantes das universidades Central da Venezuela, Metropolitana, Santa Maria, tentando, sem sucesso, dispersar focos de protesto em várias áreas da Auto-estrada Francisco Fajardo.



Fora de Caracas, há registos de "trancazos" (bloqueios de estradas) em Maracay, Maracaibo, Valencia, na Ilha de Margarita, La Guaira, San António de los Altos, Anzoátegui, Mérida e Táchira, entre outras.



Em Maturín, a sudeste da capital, pacientes do Hospital Manuel Nuñez, bloquearam a estrada com camas do próprio hospital, queixando-se ainda da falta de medicamentos.



Na Venezuela, as manifestações a favor e contra o Presidente Nicolás Maduro intensificaram-se desde 01 de abril último, depois de o Supremo Tribunal de Justiça divulgar duas sentenças que limitavam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assumia as funções do parlamento.



Entre queixas sobre o aumento da repressão, os opositores manifestam-se ainda contra a convocatória a uma Assembleia Constituinte, feita a 01 de maio último pelo Presidente Nicolás Maduro.



O número oficial de mortos é de 76.



Centenas de venezuelanos, desafiando a cada vez mais intensa repressão policial, bloquearam esta segunda-feira, durante quatro horas, as ruas principais da cidade de Caracas, inclusive de localidades afetas ao chavismo.O bloqueio causou um inusitado cenário de ruas e auto-estradas sem trânsito, mas com grupos de pessoas, que protestavam contra as intenções do Presidente Nicolás Maduro de realizar uma Assembleia Constituinte para modificar a Constituição do país.O protesto ocasionou que, nas ruas secundárias, motoristas tentassem, sem sucesso, procurar rotas alternativas para avançar, até mesmo em sentido contrário, com a população a impedir-lhes a passagem e a cantarolar "quem somos, somos Venezuela" e "vai cair, este Governo vai cair".