Por 46 euros este homem come estrume





"Estou um bocado atordoado. Estou sempre a cometer loucuras e sempre pronto para dar umas risadas", declarou, admitindo depois que iria comer estrume mesmo que não lhe tivessem oferecido dinheiro.



"Para ser sincero, provavelmente tê-lo-ia feito mesmo que não me tivessem pago. Antes de terem falado nisso eu já tinha tido a ideia, mas 40 dólares são 40 dólares".



Depois do sucedido, Charlie Bamber foi à casa de banho de um bar para lavar os dentes, espremendo um tubo inteiro de pasta de dentes para dentro da boca.



"Os agentes da polícia, os donos do cavalo em questão, viram-me a comer o estrume e riram-se de mim", admitiu.



O homem confessou que gosta de experimentar fazer coisas esquisitas mas que esta talvez tenha sido a mais louca. "Faço montes de coisas estranhas mas não sei se alguma baterá esta".



Bamber confessou que o sabor era horrível, como seria de esperar. "Tem a textura de trigo espesso. Sabia a m****. A minha namorada não me beijou durante um mês".

Charlie Bamber, um homem natural de Barnstaple, em Devon, Inglaterra, comeu um bocado de estrume de cavalo em troca de 46 euros e a namorada recusou-se a beijá-lo durante um mês.Os amigos, que estavam presentes e inclusive gravaram o momento, apostaram com Charlie que se ele comesse o estrume, receberia 46 euros. Nas fotografias é possível ver Bamber a segurar, orgulhosamente, duas notas de 20 dólares.O rapaz, de 23 anos, é visto, no vídeo, a engasgar-se violentamente depois de engolir um pedaço das fezes do cavalo, enquanto um grupo de crianças olhavam, enojados, do outro lado da rua.