Porta-aviões que Trump mandou para a Coreia afinal ia caminho da Austrália

Continuar a ler O caso até podia ter passado despercebido, mas um episódio anedótico deixou a Casa Branca em maus lençóis. Esta segunda feira, a Marinha publicou uma foto do poderoso navio no estreito de Sunda , que separa as ilhas indonésias de Java e Sumatra. Ou seja, muito longe da Coreia do Norte, onde a armada americana deveria estar. A foto foi captada no sábado. O Departamento de Defesa diz agora que a armada está mesmo a caminho da península da Coreia, onde deverá chegar "algures na próxima semana", diz o New York Times. O jornal cita fontes militares para dar conta do desagrado que a situação criou entre os oficiais americanos.





A tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos teve um episódio relevante nos últimos dias, quando a administração Trump anunciou o envio do porta-aviões nuclear Carl Vinson para o Mar do Japão, no raio de alcance do país de Kim Jong-un.No entanto, soube-se esta terça-feira que, afinal, o porta-aviões - e os quatro outros navios que o acompanham - estava, no momento desse anúncio, a navegar na direção contrária, ou seja, em direção à Austrália, onde era esperado para um exercício naval, conta o New York Times.A Casa Branca, disse esta terça-feira que a informação comunicada se baseou em informações do Departamento de Defesa, que agora se apurou serem erróneas.