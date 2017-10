Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto Rico espera ter abastecimento de luz reposto em menos de seis meses

Passagem do furacão Maria pela ilha fez pelos menos 16 mortos.

Por Lusa | 30.09.17

A Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico espera que toda a ilha volte a ter eletricidade em menos de seis meses, depois do fornecimento ter sido afetado pela passagem do furacão Maria há dez dias.



"Com o furacão Hugo [em setembro de 1989] demorámos seis meses para restabelecer a energia elétrica. Espero que agora seja muito menos [tempo]", afirmou em conferência de imprensa o presidente da Autoridade de Energia Elétrica, Ricardo Ramos, acrescentando que o "processo de reconstrução" das estruturas destruídas "será acelerado com mais mão-de-obra".



Segundo Ricardo Ramos, mais de 1.500 militares dos Estados Unidos vão repor os postes de eletricidade que caíram com o furacão.



Atualmente, apenas cinco por cento dos assinantes do serviço da Autoridade de Energia Elétrica têm luz.



A reposição da eletricidade na cidade de Mayagüez começou num centro comercial depois de as pessoas reclamarem que queriam fazer compras.



O furacão Maria causou a morte de pelo menos 16 pessoas em Porto Rico.