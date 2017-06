Portugal acompanha "ao minuto" a situação da violência na Venezuela

Não foram registados feridos na sequência do incidente, descrito como um "ataque terrorista" pelo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.O governo venezuelano explicou que o helicóptero foi furtado de uma base militar por Óscar Pérez, um inspetor da polícia científica.Santos Silva, que falava esta quarta-feira à margem da assinatura de um protocolo no Ministério dos Negócios Estrangeiros, reiterou que "continuam válidas as orientações aprovadas no último conselho de MNE da União Europeia" sobre a Venezuela.Estas orientações, enumerou o ministro português, "chamam todas as partes a um diálogo inclusivo, à necessidade de todas repudiarem quaisquer atos de violência e à necessidade de se criar condições políticas para que o calendário na Venezuela seja finalmente cumprido".Questionado sobre se o Governo português tinha chamado o embaixador venezuelano para receber informações adicionais sobre os mais recentes acontecimentos na Venezuela, Santos Silva disse que a situação ainda não o justifica."Não. Ainda não é caso disso. O embaixador é um grande amigo de Portugal. Temos um contacto muito regular e muito fácil com a embaixada da Venezuela em Lisboa e com as autoridades venezuelanas", disse o MNE português.Santos Silva deu como exemplo da "boa comunicação" o facto de o vice-ministro venezuelano para a Europa ter contactado a embaixada portuguesa em Caracas a disponibilizar o apoio do governo venezuelano para a reconstrução de estabelecimentos comerciais e industriais de portugueses saqueados na noite de segunda para terça-feira, na sequência de "distúrbios graves numa cidade a cerca de 200 quilómetros de Caracas"."Portanto mantemos um contacto com as autoridades venezuelanas, como é o nosso dever", reforçou o ministro.O chefe da diplomacia portuguesa - com a tutela das comunidades portuguesas no exterior - recordou que em incidentes anteriores do mesmo género, nomeadamente na cidade venezuelana de Valência (Estado do Carabobo), "o governo venezuelano comunicou a aprovação de uma linha de crédito na ordem dos 5 milhões de euros para a reconstrução"."Quantos aos distúrbios de anteontem o que foi sinalizado é que governo venezuelano estaria disponível para criar um outro apoio específico semelhante ao que foi criado para o caso de Valência", concluiu Santos Silva.