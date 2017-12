Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal acusado de sabotar pernil de porco

Presidente Nicolás Maduro diz que o nosso País estragou o Natal dos venezuelanos.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou Portugal de sabotar a importação de pernil de porco, impedindo a distribuição de uma iguaria muito procurada no Natal. O Governo português respondeu negando qualquer intervenção.



"O Governo português não tem, seguramente, esse poder de sabotar pernil de porco", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, prometendo, ainda assim, uma investigação para apurar os factos.



Maduro assegurou que a compra foi contratada, os pagamentos feitos e o transporte estava em curso, mas "os barcos foram perseguidos e sabotados".



Fonte do Centro Português de Caracas afirmou ao Correio da Manhã haver "grande probabilidade" de Maduro ter falhado o pagamento, acusando Portugal "para não assumir as culpas".



Esta versão seria confirmada pela Raporal, que em comunicado referiu um pagamento pendente "de cerca de 40 milhões de euros" respeitantes a um fornecimento "de 14 mil toneladas de carne", em 2016, "num valor de 63,5 milhões de euros".



A mesma empresa agroalimentar disse que "não forneceu, em momento algum, o governo venezuelano no ano em curso".



Economia de mercado

O MNE português, Augusto Santos Silva, lembrou ao presidente Nicolás Maduro que Portugal "é uma economia de mercado", pelo que "as exportações competem às empresas". Dado esse facto, "o Governo não tem, seguramente, o poder de sabotar pernil de porco", frisou o MNE.



Pagamento em atraso

A empresa agroalimentar Raporal afirmou, em comunicado, que "o embaixador da Venezuela em Lisboa se comprometeu, em nome da Venezuela, a realizar o pagamento integral em falta, referente ao fornecimento de 2016, até março de 2018".