Anúncio feito pelo Presidente Juan Manuel Santos depois de uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.

20:02

Portugal contribuiu esta segunda-feira com 200 mil euros para ajudar a acabar com as plantações de cocaína na Colômbia.

De acordo com o jornal Colombia Reports, o anúncio foi feito pelo presidente do país latino-americano, Juan Manuel Santos, depois da reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa.

De acordo com Juan Manuel Santos, a contribuição vai ajudar os produtores de cocaína a substituí-la por produções de cacau.