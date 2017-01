Bombeiros portugueses combatem fogos no Chile

O CM sabe que uma equipa da Força Especial de Bombeiros vai ser enviada esta sexta-feira para o Chile, no sentido de ajudar a combater os numeros incêndios que alastram no país.



Portugal respondeu a um pedido de ajuda internacional por parte do governo chileno, que já decretou o estado de "Catástrofe Natural", tamanha é a gravidade do fenómeno.



Os fogos já tiraram a vida a pelo menos dez pessoas e já destruiram milhares de hectares de florestas. Várias pessoas perderam as suas habitações.









O Ministro do Interior Chileno já alertou para a intensificação dos incêndios nos próximos dias devido às elevadas temperaturas que se fazem sentir no país.







Os EUA também já responderam ao pedido e colocaram bombeiros no local para o apoio ao combate às chamas. O governo chileno espera que a Rússia faça o mesmo em breve.O Ministro do Interior Chileno já alertou para a intensificação dos incêndios nos próximos dias devido às elevadas temperaturas que se fazem sentir no país.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito