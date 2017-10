Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português detido nos EUA por transportar dois compatriotas ilegais

José de Sousa conduziu dois portugueses que passaram ilegalmente a fronteira do Canadá para os EUA.

Por Lusa | 00:46

Um imigrante português em Nova Jérsia está a ser acusado de transportar de forma ilegal dois portugueses do Canadá para os EUA, disseram esta quarta-feira as autoridades.



Segundo a policia fronteiriça americana, José Manuel Moreira de Sousa foi detido na terça-feira no condado de Essex, no Estado de Vermont, perto da fronteira com o Quebeque.



No automóvel de José Sousa seguiam outros dois portugueses sem autorização para entrarem no pais.



A AP cita documentos do tribunal que revelam que o português admitiu ter conduzido os dois homems depois de estes terem atravessado ilegalemente a fronteira do Canadá para os EUA.



Sousa foi ter com os compatriotas ao Canadá e passou de novo a fronteira para os EUA, apanhando os dois homens que tinham passado a fronteira ilegalmente. Quando foram apanhados, estava a conduzi-los para Nova Jérsia.



Depois da detenção, Moreira de Sousa disse a um agente dos serviços de imigração que as leis de imigração americanas o tinham obrigado a cometer o crime, uma vez que não conseguia arranjar trabalhadores para o seu negócio.