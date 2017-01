Português que desapareceu em Paris hospitalizado

"Ele não o conhecia inicialmente, mas é um senhor que pensou que se tratava de um refugiado sírio ou uma pessoa com necessidades e acolheu-o em casa dele. É um jovem bipolar, que não é capaz de se desenrascar sozinho. O senhor alojou-o durante as duas semanas, o tempo em que esteve desaparecido. Quando foi a um bar com o rapaz, uma das pessoas que estava lá e que tinha ouvido falar de um desaparecimento preocupante, assinalou-o [à polícia]", explicou fonte da polícia de Massy, no sul de Paris.



O gabinete do secretário de Estado das Comunidades tinha dito à Lusa na quinta-feira que Sérgio Machado "terá estado em casa de um amigo".



Romeu Braga acrescentou que Sérgio Machado e o seu irmão decidiram entretanto apresentar queixa contra o "desconhecido" que albergou o jovem.



"Sérgio, na companhia do irmão, foi ontem de manhã [quinta-feira] ao comissariado da Polícia de Massy, onde prestou depoimento, e foi apresentada queixa contra um cidadão francês, desconhecido do Sérgio ou de qualquer pessoa que convive com ele (...) Este senhor desconhecido manteve o Sérgio duas semanas com ele, sem se conseguirem compreender, porque um não fala francês e o outro não fala português", indicou Romeu Braga.



A polícia confirmou que vai interrogar a pessoa que alojou o português "na próxima semana", ressalvando porém que "quando o jovem foi encontrado, não apresentava problemas" e sublinhando que se trata de um "rapaz bipolar".



Na semana passada, a polícia tinha indicado, também, que o jovem "só fala português, sofre de distúrbios psiquiátricos (bipolaridade) e não é capaz de andar nos transportes públicos", sublinhando que "ele é incapaz de se desenrascar sozinho sem o irmão" e que "não tem consigo bilhete de identidade nem formas de pagamento".



O jovem português que estava desaparecido em França desde 26 de dezembro foi internado no serviço de psiquiatria do Centro hospitalar Robert-Ballanger, nos arredores de Paris, depois de ter estado alojado duas semanas em casa de um desconhecido.O internamento de Sérgio Filipe Lopes Machado, de 26 anos, foi confirmado à Lusa pelo próprio hospital, depois de um próximo da família do jovem ter dado conta do mesmo.A fonte ligada à família, Romeu Braga, disse à Lusa em Paris que o jovem "se encontra internado no hospital, desde hoje à tarde, com lesões traumáticas, ainda sem se conhecer verdadeiramente o que as causou".