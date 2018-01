Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português que dirige agência europeia de asilo sob suspeita

Em causa estarão irregularidades no EASO, onde José Carreira assumiu o cargo de diretor executivo em abril de 2016.

Por Lusa | 19:44

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) confirmou esta quinta-feira à Lusa a abertura de uma investigação à suspeita de irregularidades no Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), liderado pelo português José Carreira.



"O OLAF pode confirmar ter sido aberta uma investigação a suspeitas de irregularidades que ocorreram no Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo", disse à Lusa fonte do gabinete de imprensa do organismo.



A mesma fonte salientou, no entanto, que estando a decorrer o inquérito, o OLAF não pode fazer qualquer comentário sobre o assunto.



"Isto de modo a proteger a confidencialidade da investigação em curso e das que poderão seguir-se, subsequentes procedimentos judiciais, dados pessoais e direitos processuais", esclareceu.



Já em novembro último, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) tinha chamado a atenção para o modo como foram contratados, em agosto de 2016, mediadores culturais/intérpretes em diversos países, considerando "irregulares" o contrato-quadro e pagamentos relacionados.



O TCE emitiu então uma "opinião com reservas" ao procedimento de contratação para prestação de serviços de viagem por este ter sido adjudicado "a um candidato que não satisfazia todos os critérios de seleção".



Ao TCE, o Gabinete de Apoio respondeu que a empresa escolhida era a única com capacidade para cumprir o contrato e, quanto à segunda objeção, argumentou com a urgência relacionada com a crise dos refugiados.



No currículo do diretor do EASO constam "mais de 34 anos de carreira" nos setores privado e público, na Europa, em África, na Ásia, junto das Nações Unidas, de agências da União Europeia e empresas privadas.