Português que vivia no prédio de Londres conta momentos de aflição

Francisco Ramos, de 20 anos, estuda música em Londres. Vivia no prédio que ardeu na madrugada desta quarta-feira e conta o sobressalto em que se viu mergulhado. "Perdemos tudo. Todas as pessoas que tinham lá os seus pertences perderam tudo. Perderam-se vidas, muitas vidas, principalmente nos andares superiores", diz o jovem português, citado pelo Diário de Notícias da Madeira



O português é organista e está na capital britânica a estudar na Royal Academy of Music. Trabalha num hotel para ajudar a pagar as despesas.



O jovem não estava em casa quando o fogo começou, mas perdeu todos os bens que tinha no apartamento do 13º andar, que partilhava com um colega, também português.





Dora Ramos, mãe de Francisco, conta ao CM aflição que viveu ao saber da notícia."O francisco diz que está tudo bem com ele, mas perdeu tudo o que tinha. Estava no trabalho quando soube, não podia fazer nada. Está desde o ano passado em Londres, desde Outubro. Foi estudar música e trabalha. Foi por Deus que não estava no prédio."

O jovem ficou sem teto, mas está a ser ajudado. "Não tem ainda onde ficar, vai ter de ficar em casa de uma amiga. O apartamento era partilhado com outro português", conta Dora Ramos.





Francisco tem o sangue frio para achar que teve sorte em não estar no prédio.

"As pessoas do meu andar acho que tiveram alguma sorte, conseguiram escaparam ilesas. Porém, as dos andares superiores morreram certamente", conta ao jornal madeirense. Foi ao local do sinistro ver a casa a ser devorada pelas chamas. "Passei por lá para ver as condições do edifício e estava uma lástima. A minha casa estava a arder. Só podia ver a arder e não podia fazer nada".

Apesar do desalento, relativiza os danos que sofreu. "É uma tragédia, sim. O principal são as vidas que se perderam porque os bens materiais são recuperáveis." O jovem diz que conta com a solidariedade da comunidade portuguesa para enfrentar as dificuldades que se avizinham.

Francisco Ramos está em Londres há oito meses, é natural de São Martinho, na ilha da Madeira. É um dos 10 portugueses que se sabe terem sido afetados pelo incêndio que matou pelo menos seis pessoas e feriu outras 70.