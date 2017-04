Português reeleito vereador nas eleições municipais da Finlândia

"Dos 31 candidatos da lista do meu partido, fui o terceiro mais votado", acrescentou Flores, que está na Finlândia há 28 anos onde trabalha como assistente pessoal de um aluno de uma classe de ensino especial.Ilídio Flores afirmou que a vitória do seu partido "deve-se ao trabalho realizado na câmara pela Aliança de Esquerda durante os últimos quatro anos, que foi realizado em prol da população"."Acredito que consegui a reeleição porque as pessoas dão valor ao que faço, é uma prova de confiança, e também porque cumpri as promessas que já tinha feito anteriormente, como por exemplo, o apoio aos idosos do lar que estão muito esquecidos pelas famílias. Passeio com eles todas as semanas", adiantou.O vereador adiantou que detém no município os pelouros do Desporto e Cultura."Abri e sou o responsável pela escola de futebol num dos clubes atléticos da cidade e treino as crianças de 10 e 11 anos em regime de voluntariado", sublinhou, dizendo ainda que várias crianças carenciadas participam nesta atividade."A pobreza também já chegou a estas paragens", explicou.Flores referiu ainda que estão a construir uma nova escola de ensino secundário, que deverá ficar pronta em setembro e, no próximo ano, deverão construir uma nova escola do ensino básico, entre outras iniciativas.O conservador Partido da Coligação Nacional, do atual ministro de Finanças, Petteri Orpo, venceu as eleições municipais (20,6%) de domingo na Finlândia, seguido pelo Partido Social Democrata (19,4%%) e pelo Partido do Centro (17,8%%).Os Verdes e a Aliança de Esquerda tiveram aumentos significativos nas percentagens de votos. Os Verdes conseguiram 12,4% dos votos, mais 4,2 pontos percentuais do que há cinco anos, e a Aliança de Esquerda subiu um ponto percentual para 8,8%.O partido populista e nacionalista Verdadeiros Finlandeses foi o grande derrotado da noite eleitoral com cerca de 8% dos votos, muito inferior à votação conseguida nos pleitos anteriores.Na Finlândia, segundo os últimos dados oficiais (2015), há 611 pessoas com nacionalidade portuguesa.