Portuguesa foi à escola fazer exame após incêndio lhe destruir a casa

Miguel Alves, de 49 anos, deu o alerta para o incêndio que acabou por matar 12 pessoas e ferir 79.A família, que estava a recolher mantimentos da Igreja Metosita de Notting Hill, contou ao jornal britânico que a jovem, depois da tragédia, ainda foi à escola fazer o exame nacional de Matemática mas que perdeu o exame de história.

Uma jovem portuguesa, de 16 anos, perdeu tudo no incêndio desta madrugada em Londres mas ainda foi à escola fazer um exame de Matemática.Inês vivia com a família no 13.º andar da Grenfell Tower que foi engolida pelas chamas esta quarta-feira.A adolescente explicou ao The Guardian que conseguiu escapar porque o pai, motorista de profissão, chegou a casa por volta da 01h00 e viu o fumo a sair do quarto andar.