Portugueses que vivem na zona atingida pelo sismo em Taiwan "não foram afetados"

Consulado Geral de Portugal em Macau contactou os três cidadãos residentes na zona de Hualien.

Os três portugueses que vivem na zona de Hualien, em Taiwan, onde terça-feira foi registado um forte sismo, encontram-se bem e não foram afetados, referiu à Lusa fonte do Gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.



"No seguimento do sismo ocorrido no dia de 06 de fevereiro, os serviços do Consulado Geral de Portugal em Macau contactaram com os três portugueses residentes na zona de Hualien que estão inscritos no consulado e verificaram que estes se encontram bem e não foram afetados pelo sismo", indica o texto.



"Os serviços consulares, bem como o Gabinete de Emergência Consular, continuarão atentos aos desenvolvimentos desta ocorrência", precisa ainda o comunicado.



O último balanço aumentou para seis o número provisório de mortos vítimas do sismo de magnitude 6,5 em Taiwan, mantendo-se 88 pessoas desaparecidas.



Seis edifícios de Hualien ficaram bastante danificados e três deles ruíram parcialmente, incluindo um hotel, cujo piso térreo abateu, matando um funcionário e deixando outros dois presos nos escombros.



O sismo ocorreu às 23:50 locais (15:50 em Lisboa), com epicentro a 18 quilómetros da cidade de Hualien e foi sentido em toda a ilha, incluindo a capital, Taipé.



De acordo com as autoridades pelo menos 256 pessoas ficaram feridas.