Poucas esperanças em encontrar sobreviventes no prédio que matou 25 bombeiros

No entanto, diversos bombeiros voltaram a entrar no edifício para assegurarem que estava totalmente desocupado, segundo referiu o presidente do município de Teerão, Mohammad Bagher Ghalibaf.Equipas de socorro, soldados e cães de resgate estiveram mobilizados toda a noite para tentar localizar os bombeiros, mas não encontraram qualquer sobrevivente ou vítima mortal. O seu trabalho tornou-se particularmente difícil pelo espesso fumo que persistia no local."É muito pouco provável que retiremos alguém com vida dos escombros", declarou o chefe do centro de gestão de crises em Teerão, Esmail Najjar, citado pela agência noticiosa Isna."O nosso objetivo é encontrar os corpos dos mártires sem os deteriorar", acrescentou.Um bombeiro, que saiu do edifício antes da derrocada, sucumbiu hoje no hospital devido aos graves ferimentos, informou por seu turno a agência noticiosa Irna.Um dia após o drama, ainda não foi fornecido um balanço preciso das vítimas pelas autoridades.Na quinta-feira o presidente do município da capital iraniana afirmou que cerca de 20 bombeiros estavam presos nos escombros e que alguns tinham morrido, mas sem fornecer números exatos.Por sua vez, a Irna referiu-se a 84 feridos, incluindo cinco hospitalizados."A remoção dos escombros é mais difícil do que no caso de um grande sismo porque nos confrontamos com o fogo, o fumo e falta de oxigénio", declarou Morteza Moradipour, um responsável do Crescente Vermelho."O número de pessoas entre os escombros ainda não é claro. Ainda ninguém foi retirado", indicou Hossein Koolivand, diretor dos serviços de socorros de Teerão.O drama chocou profundamente o país. A cadeia de televisão pública exibe uma bandeira negra em sinal de luto, enquanto as redes sociais estão repletas de mensagens de condolências e de homenagem aos bombeiros."Se os bombeiros não tivessem chegado a tempo não tinham retirado as pessoas, teríamos centenas de pessoas nos escombros e não apenas 20 bombeiros", declarou o porta-voz da Brigada dos sapadores bombeiros, Jalal Maleki.O Guia supremo, 'ayatollah' Ali Khamenei, manifestou o seu "profundo pesar" e saudou a "coragem e o sacrifício dos bombeiros". O Presidente Hassan Rohani já solicitou um inquérito às causas do incêndio.