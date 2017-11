Presidente angolano exonera administrações de todas as empresas públicas de comunicação social

Medida afeta a Televisão Pública de Angola, Rádio Nacional, Jornal de Angola e Agência Angola Press.

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou esta quinta-feira as administrações de todas as empresas públicas de comunicação social, tendo nomeado novos administradores para os cargos designados pelo anterior chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.



De acordo com uma informação envida esta quinta-feira à agência Lusa pela Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço exonerou, por decreto, os conselhos de administração da Televisão Pública de Angola (TPA), Rádio Nacional de Angola (RNA), Edições Novembro (proprietária do Jornal de Angola) e Agência Angola Press (Angop).



No discurso de investidura como terceiro Presidente da República de Angola, João Lourenço abordou diretamente o setor da comunicação social, realçando que o país assistiu a um "assinalável progresso" na "qualidade da informação" desde o alcance da paz, em 2002, com mais órgãos de comunicação social e um "debate mais plural".



"Mas estamos conscientes de que ainda há muito por fazer e que estamos longe de atingir o ideal nessa matéria. Neste mandato, vamos assegurar um maior investimento público no setor da comunicação social, de modo que os angolanos tenham acesso a uma informação fidedigna em todo o território nacional", apontou João Lourenço, no seu discurso de 26 de setembro.



"Apelo, pois, aos servidores públicos para que mantenham uma maior abertura e aprendam a conviver com a crítica e com a diferença de opinião, favorecendo o debate de ideias, com o fim último da salvaguarda dos interesses da Nação e dos cidadãos", disse na mesma ocasião, que marcou a transição no poder, após 38 anos de liderança de José Eduardo dos Santos.



Hoje, no caso da TPA, o chefe de Estado exonerou Hélder Manuel Bárber Dias dos Santos, do cargo de presidente do conselho de administração, bem como Gonçalves Ihanjica e outros cinco administradores executivos e dois não executivos.



O conselho de administração da televisão pública passa a ser presidido, pela nomeação de hoje do chefe de Estado, por José Fernando Gonçalves Guerreiro, enquanto Francisco José Mendes assume o cargo de administrador executivo para Conteúdos, Bidima Manteya Jorge para Administração e Finanças, Manuel Florindo Rosa dos Ramos para a área Técnica, e Ana Maria Gouveia para o Marketing e Intercâmbio.



A televisão pública passa a contar ainda, como administradores não executivos, com Leonel da Conceição Abel Martins e António Baptista.



Na RNA foi exonerado o presidente do conselho de administração, Henrique Manuel João dos Santos, bem como os restantes seis administradores executivos e dois não executivos.



Por nomeação do Presidente angolano, o conselho de administração da rádio pública passa a ser presidido por Marcos António Quintino Lopes, enquanto Paula Simons fica como administradora executiva para os Conteúdos, Fidel Adão da Silva para Administração e Finanças, Cândido Rocha Pinto para a área Técnica, e Círia Monteiro Cassoma no Marketing e Intercâmbio, enquanto José Fernandes Cruz Neto e Aguinaldo Cahilo passam a administradores não executivos.



Da empresa Edições Novembro, que publica o Jornal de Angola, foi exonerado José Ribeiro do cargo de presidente do conselho de administração, sendo este também diretor daquele diário estatal.



Foram igualmente exonerados por João Lourenço os restantes seis administradores executivos e dois não executivos e nomeado Victor Emanuel Nelson da Silva para presidente do conselho de administração.



Caetano Pedro da Conceição Júnior passa a ser administrador executivo para os Conteúdos da Edições Novembro, José Alberto Domingos para Administração e Finanças, Carlos Alberto Molares D´Abril para a área Técnica, Mateus Francisco dos Santos Júnior para o Marketing, Publicidade e Vendas, enquanto Olímpio de Sousa e Silva e Catarina Viera Dias da Cunha ficam como administradores não executivos.



Na agência angolana de notícias Angop, Daniel Miguel Jeorge foi exonerado do cargo de presidente do conselho de administração, tendo João Lourenço nomeado para o seu lugar Jossué Salusuva Isaías, que já era administrador.



José Chimuco mantém-se como administrador executivo, agora para os Conteúdos, tendo sido ainda nomeada Engrácia Bernardo para a Administração e Finanças, Manuel Luzito André para a Área Técnica, e Lourenço Mutepa para Marketing e Intercâmbio, além de Anastácio Pinto Emídio de Brito e Júlia Maria Dias Rodrigues Mingas como não executivos.