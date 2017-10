Presidente angolano exonera ministro que faltou à tomada de posse

António Paulo tinha sido nomeado para pasta da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.

Por Lusa | 05.10.17

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou esta quinta-feira o ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, nomeado há uma semana para aquelas funções, por António Rodrigues Afonso Paulo não ter comparecido à tomada de posse.

A decisão consta de uma informação distribuída esta quinta-feira à imprensa pelo gabinete da Presidência da República, dando conta da exoneração, por decreto presidencial, e da nomeação, pela mesma forma, de Jesus Faria Maiato, para o cargo de ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.

António Rodrigues Paulo, que era secretário de Estado no mesmo ministério, no Governo chefiado por José Eduardo dos Santos, foi o único dos 32 ministros nomeados entre 28 e 29 de setembro por João Lourenço a não tomar posse na cerimónia que decorreu no palácio presidencial, no último sábado.