Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PR do Zimbabué volta à Africa do Sul após incidente envolvendo Grace Mugabe

Robert Mugabe, de 93 anos, não foi acompanhado pela mulher nesta viagem à África do Sul.

Por Lusa | 03.10.17

O Presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, encontrou-se esta terça-feira com o seu homólogo sul-africano, Jacob Zuma, na sua primeira visita à África do Sul desde o incidente que envolveu a sua mulher, Grace Mugabe, em Joanesburgo.



Robert Mugabe, de 93 anos, não foi acompanhado pela mulher nesta viagem à África do Sul.



A primeira-dama do Zimbabué, de 52 anos, foi acusada por uma modelo, Gabriella Engels, de a ter atingido com um cabo elétrico no dia 13 de agosto, num hotel de Joanesburgo, onde os dois filhos de Grace Mugabe também estavam hospedados.



Esta terça-feira, Robert Mugabe sublinhou as estreitas relações entre os dois países vizinhos, sem mencionar o caso.



"Se tivéssemos uma opinião na escolha sobre os nossos vizinhos, teríamos escolhido vocês", disse Mugabe, causando gargalhadas em ambas as delegações.



"Somos um só, um povo, uma revolução, uma luta, um futuro", acrescentou Mugabe, destacando a "crescente cooperação entre os dois países".



Após o incidente de 13 de agosto, a mulher de Robert Mugabe alegou imunidade diplomática diante das autoridades sul-africanas, que acabaram por aceitar, após vários dias.



Grace Mugabe deixou discretamente a África do Sul com o seu marido, que encurtou a sua estada em Pretória, onde participava numa cimeira regional.



Gabriella Engels apelou para os tribunais sul-africanos para solicitar a anulação da imunidade diplomática concedida à primeira-dama do Zimbabué.



Grace Mugabe, considerada uma das possíveis sucessoras do seu marido, é conhecida pelos seus ataques de raiva.



Em 2009, a primeira-dama já havia escapado à justiça depois de ter sido violenta com um fotógrafo em Hong Kong.