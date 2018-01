PR francês rejeita dar lições à China sobre Direitos Humanos

Emmanuel Macron diz que tal seria "totalmente ineficaz".

Por Lusa | 07:44

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recusou na terça-feira à noite, em Pequim, dar "lições" à China, ou referir em público a situação dos Direitos Humanos no país, porque isso seria "totalmente ineficaz".

"Existem diferenças entre nós, que estão relacionadas com a nossa História, as nossas filosofias e natureza das nossas sociedades", disse Macron, durante a declaração conjunta, ao lado do seu homólogo chinês, Xi Jinping.

"Eu posso-me divertir a dar lições à China através da imprensa francesa. Isso já foi feito muitas vezes, mas sem resultados", assegurou.