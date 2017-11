Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PR polaco condena nacionalismo e xenofobia na marcha de sábado em Varsóvia

"No nosso país, não existe nem há lugar nem acordo para a xenofobia, para um nacionalismo doentio, para o antissemitismo", disse Andrzej Duda.

Por Lusa | 21:34

O Presidente da Polónia condenou esta segunda-feira as manifestações nacionalistas, xenófobas e antissemitas numa marcha no centro de Varsóvia, no sábado, organizada pela extrema-direita, por ocasião do Dia da Independência.



"No nosso país, não existe nem há lugar nem acordo para a xenofobia, para um nacionalismo doentio, para o antissemitismo", disse o chefe de Estado, Andrzej Duda, em reação à marcha, designada por alguns órgãos de comunicação social estrangeiros como "fascista".



Esta segunda-feira, durante uma deslocação ao sul do país, Andrzej Duda lamentou que tenham sido exibidos cartazes, que alegou terem sido "trazidos por pessoas irresponsáveis, cuja mensagem é inaceitável para qualquer pessoa honesta na Polónia" porque, considerou, "não se pode colocar um sinal de igualdade entre patriotismo e nacionalismo".



O líder do partido conservador nacionalista Lei e Justiça, Jaroslaw Kaczynski declarou que falar de "60 mil nazis" nas ruas de Varsóvia, como o fizeram alguns comentadores, é um "insulto para gente honesta, mesmo que tenham existido incidentes extremamente maus e absolutamente inadmissíveis".



Kaczynski, primeiro-ministro da Polónia de julho de 2006 a novembro de 2007, não excluiu a possibilidade de "uma provocação" dos que "querem prejudicar a Polónia".



A marcha percorreu as ruas do centro de Varsóvia no sábado, com muitas pessoas vestidas de negro, famílias com carrinhos de bebé e crianças e idosos, gritando "Deus, honra e pátria!", "Glória aos Nossos Heróis" e cartazes com frases consideradas xenófobas, como "Polónia pura, Polónia branca" e "Saíam com os vossos refugiados!".