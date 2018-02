Jacob Zuma considera "injusta" ordem para se demitir

PR sul-africano diz que ANC não apresentou "razões claras" para que ele se demita do cargo.

Por Lusa | 12:47

O Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, considerou esta quarta-feira "injusta" a decisão do Congresso Nacional Africano ANC, partido no poder desde 1994, de exigir a sua demissão.

Zuma, antigo vice-presidente a África do Sul (1999/2005) e chefe de Estado desde 2009, referiu que o ANC não apresentou "razões claras" para que ele se demita do cargo.

O ANC indicou hoje que, caso Zuma não se demita, está já marcada para a tarde de quinta-feira a apresentação, no parlamento, de uma moção de censura.