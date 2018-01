Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prédio cai após explosão em zona de portugueses

Polícia afasta hipótese de atentado em acidente na Bélgica

22:28

Uma violenta explosão fez desmoronar um edifício na noite desta segunda-feira no centro de Antuérpia, na Bélgica, provocando pelo menos dez feridos.



A polícia refere no Twitter que admite a existência de vítimas mortais nos escombros do imóvel onde funcionava uma pizaria. Até ao momento foram localizadas três pessoas conscientes que ainda não foram retiradas dos escombros.



As autoridades afastam, para já, a possibilidade da explosão poder tratar-se de um ataque terrorista. Outros dois prédios contíguos foram afetados por esta explosão.



A zona – onde existe uma numerosa comunidade portuguesa – foi encerrada ao trânsito. "Ninguém passa, há muitas ambulâncias por todo o lado, mas não temos informação da existência de portugueses entre os feridos", disse ao Correio da Manhã a funcionária de um restaurante especializado em comida de Portugal localizado em frente ao edifício que ruiu.



Em atualização