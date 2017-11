Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prédio de nove andares colapsa após explosão de gás na Rússia

Há registo de vários "mortos e feridos".

Um edifício de nove pisos colapsou parcialmente na cidade russa de Izhevsk, fazendo "mortos e feridos", anunciaram as autoridades locais.



"As circunstâncias do acidente estão a ser estudadas. Há mortos e feridos", disse a procuradoria daquela cidade de 650 mil habitantes, situada cerca de mil quilómetros a leste de Moscovo.



O ministério local das situações de emergência precisou, em comunicado citado pela France-Presse, que "o imóvel colapsou parcialmente cerca das 16h41 locais (12h41 em Lisboa).



A mesma fonte indicou que "duas pessoas saíram dos escombros".



Teme-se que 32 apartamentos tenham ficado destruídos.



As autoridades russas já anunciaram a abertura de um inquérito, tendo uma responsável da comissão de inquérito, Vera Filippova, indicado que a investigação admite ter-se tratado da explosão de uma botija de gás.



Incidentes desse tipo são comuns na Rússia, onde o gás de botija é frequentemente utilizado para cozinhar, escreve a Associated Press.



As imagens de televisão mostram a fachada esventrada do edifício, um prédio típico do período soviético, construído em painéis de betão.



A última explosão grave registada, em fevereiro de 2016, matou sete pessoas em Iaroslavl, perto de Moscovo.