Prémio Nobel da Paz chinês Liu Xiaobo em "estado crítico"

Dissidente foi libertado há poucas semanas por sofrer de cancro em fase terminal.

Por Lusa | 10.07.17

O dissidente chinês Liu Xiaobo está "num estado crítico", anunciou esta segunda-feira o hospital onde o prémio Nobel da Paz 2010 deu entrada após ter saído da prisão devido a um cancro do fígado."A equipa nacional de especialistas pensa que o paciente está num estado crítico", indicou num comunicado o hospital de Shenyang (nordeste), declarando-se pronto a transferir o defensor dos direitos humanos para os cuidados intensivos caso seja necessário.Condenado em 2009 a uma pena de 11 anos de cadeia por subversão, Liu Xiaobo, de 61 anos, foi colocado em liberdade condicional após lhe ter sido diagnosticado, em maio, um cancro no fígado em fase terminal.O ativista, intelectual e dissidente foi detido por ter participado na redação de um manifesto conhecido por "Carta 08", em que se exigiam reformas fundamentais no regime chinês.