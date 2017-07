Presa ao tentar abortar durante o 8º mês de gravidez

Médicos encontram comprimidos na vagina da mulher.

Uma mulher de 34 anos foi presa numa unidade de saúde de Goiás, no Brasil, depois de tentar abortar durante o 8º mês de gravidez.

De acordo com o site brasileiro Extra, a grávida, cujo nome não foi divulgado, procurou o Hospital Municipal de Morrinhos com fortes dores abdominais. Enquanto atendiam a mulher, os médicos constataram que o problema estava relacionado com uma tentativa de aborto provocada por medicamentos. A grávida tinha introduzido dois comprimidos abortivos dentro da vagina.

A equipa médica realizou o parto de imediato e o bebé foi encaminhado para o Hospital Materno Infantil de Goiânia, onde permanece internado.

A Polícia Civil deteve a mulher que alegou que achava que estava no início da gravidez. No mesmo interrogatório, confessou que tinha pago 200 reais (cerca de 54 euros) pelos comprimidos.

Posteriormente, a mulher foi solta sob fiança e vai responder em liberdade pelo crime, que tem como punição até três anos de cadeia.

A Polícia Civil está a fazer averiguações para encontrar os responsáveis pela venda do medicamento proibido.



O aborto é ilegal no Brasil.