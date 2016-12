Presidenciáveis sob suspeita na Lava Jato

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Todos os possíveis candidatos às eleições presidenciais de 2018 no Brasil estão a contas com a Justiça ou foram denunciados nas delações premiadas feitas por empresários envolvidos na Lava Jato, uma situação que deixa os eleitores sem qualquer alternativa credível de escolha.Marina Silva, que as sondagens apontam como a única candidata capaz de bater Lula da Silva, foi citada no depoimento de Leo Pinheiro, dono da empreiteira OAS, como tendo recebido dinheiro ilegal nas presidenciais de 2010. Marina é igualmente referida nas delações de vários executivos da construtora Odebrecht, tal como o ex-candidato presidencial Aécio Neves, derrotado por Dilma Rousseff em 2014, o MNE José Serra, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o atual presidente Michel Temer, cuja campanha terá sido financiada com dinheiro desviado da Petrobras.Já o ex-presidente Lula da Silva, que lidera as sondagens na primeira volta, já foi constituído arguido em cinco processos, o último dos quais ontem, em que é acusado de receber luvas na forma de um terreno de 3,4 milhões de euros e de um apartamento. Além das novas acusações, Lula vai ainda sentar-se no banco dos réus por corrupção, lavagem de dinheiro e por tentar comprar o silêncio de testemunhas.