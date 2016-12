Presidente argentino afasta ministro das Finanças

A Argentina, que tem estado em recessão, adotou em 2016 duras reformas económicas.



O ministro das Finanças da Argentina, Alfonso Prat-Gay, responsável por toda a área económica, foi demitido pelo Presidente, Mauricio Macri, informou esta segunda-feira o chefe de gabinete, Marcos Peña."O presidente Macri fez uma alteração na equipa governamental e pediu a demissão do ministro Prat-Gay", explicou Peña, acrescentando que serão nomeados dois ministros para o substituir, Luis Caputo, nas questões orçamentais, e o economista Nicolás Dujovne, nas Finanças.Luis Caputo foi o representante do Governo argentino nas negociações com os chamados "fundos abutres", que se recusaram a aceitar a reestruturação da dívida argentina depois da crise de 2001 e se envolveram num litígio que se arrastou na justiça durante 10 anos.