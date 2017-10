Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente catalão não vai ao senado de Madrid discutir suspensão da autonomia

Carles Puigdemont vai estar no parlamento da Catalunha a discutir resposta a Rajoy.

Por Lusa | 15:29

A presidente do parlamento da Catalunha comunicou esta quarta-feira aos partidos da assembleia regional que o presidente do Governo catalão não irá ao Senado, em Madrid, para defender a sua oposição às medidas do executivo espanhol, noticia a Efe. A notícia foi confirmada pouco depois pela Generalitat, o governo regional da Catalunha, presidida por Puigdemont.



Na quinta-feira, terá início às 16h00 (15h00 em Lisboa) a sessão no parlamento regional em que o único assunto na ordem de trabalho será a resposta à decisão de Madrid de intervir na Catalunha, plenário que contará com a presença de Puigdemont.



A Espanha vive a sua maior crise institucional desde a transição democrática de 1977, há 40 anos, com os separatistas da Catalunha a tentarem ganhar a independência da região, o que está a ser contrariado por Madrid.



O Senado espanhol (câmara alta) deverá aprovar esta sexta-feira a proposta do Governo para destituir o presidente da Catalunha e todos os membros do seu executivo, limitar as competências do parlamento regional e tomar medidas que permitam a marcação de eleições num prazo de seis meses na região.



Fontes separatistas indicaram no início da semana que Carles Puigdemont poderia ir a Madrid defender a sua oposição às medidas que o Estado espanhol pretende tomar.



A grande incógnita agora é se as forças independentistas irão aproveitar o debate no parlamento regional para declarar a independência da Catalunha.



O Governo regional da região organizou e realizou em 1 de outubro último um referendo de autodeterminação, que foi considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional, que também recusou todo o processo que levou à consulta popular.



Segundo Barcelona, o "sim" à independência ganhou com 90% dos votos dos 43% dos eleitores que foram votar, tendo aqueles que não concordam com a independência da região boicotado a ida às urnas.