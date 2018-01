Presidente francês de visita à China

Xian foi a primeira etapa na viagem de Emmanuel Macron.

Por Lusa | 02:53

O Presidente francês chegou esta segunda-feira a Xian, antiga capital do Império do Meio, para a primeira etapa da visita de Estado de três dias à China, anunciou o Eliseu.

Emmanuel Macron, que realiza a sua primeira viagem oficial à Ásia, escolheu visitar aquela cidade milenar do norte da China, ponto de partida da antiga rota da Seda, onde irá pronunciar um discurso sobre o futuro das relações franco-chinesas.

Macron vai visitar o local onde se encontra o famoso exército de terracota do primeiro imperador da China, bem como o Grande Pagode do Ganso Selvagem e a Grande Mesquita, dois lugares simbólicos da rota da Seda que durante séculos ligou a Europa à Ásia.



Emmanuel Macron propõe à China "relançar a batalha climática"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, propôs hoje à China "relançar a batalha climática" e "preparar um aumento dos compromissos" contra o aquecimento global durante a próxima COP24, prevista para o final do ano, na Polónia.

Invocando a necessidade de uma coliderança franco-chinesa neste domínio, Emmanuel Macron anunciou para 2018-2019 a organização de um "ano franco-chinês da transição ecológica" durante um discurso em Xian, primeira etapa de uma visita de Estado de três dias à China.



Presidente francês promete visitar China "pelo menos uma vez por ano"

O Presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu hoje voltar "pelo menos uma vez por ano" à China, durante um discurso que proferiu em Xian, primeira etapa da visita de Estado de três dias que iniciou ao país.

Isto "porque é a condição" para que a relação entre a França e a China "entre numa nova era", afirmou Emmanuel Macron, num discurso de mais de uma hora.

Na sua intervenção, o chefe de Estado francês pediu uma aliança entre a França e a China para "o futuro do mundo", em particular no domínio do ambiente, e para a Europa cooperar no colossal projeto chinês de criar novas rotas da seda.