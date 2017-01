Coimbra vai receber Presidente da Grécia com honras de estado

O Presidente da República Helénica, Prokopis Pavlopoulos, é recebido na segunda-feira em Coimbra com honras de Estado, circunstância que, tanto quanto há memória, "ocorre pela primeira vez" na cidade e perturbará sobretudo a circulação e estacionamento automóvel.



"Não há memória de um chefe de Estado ser recebido em Coimbra com honras de Estado", cerimónia que "habitualmente acontece em Lisboa", disse hoje o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, referindo que esta "descentralização", que aplaude, é promovida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que acompanhará Prokopis Pavlopoulos durante a sua visita a Coimbra.



O autarca socialista falava hoje numa conferência de imprensa com o comandante distrital da PSP de Coimbra, Pedro Teles, nas instalações desta organização policial, para dar conta de algumas das medidas que serão adotadas para permitir que sejam "prestadas as devidas honras de Estado à entidade que visita" a cidade e "garantida a segurança de todos os envolvidos".





Essas medidas provocarão, designadamente, "interrupções e condicionamentos de trânsito" nalgumas zonas da cidade, particularmente no Polo I da Universidade e zona envolvente, na Alta histórica de Coimbra, onde algumas zonas e artérias serão interditas à circulação e estacionamento automóvel entre as 00:00 e as 18:00 de segunda-feira.A PSP, que atuará em cooperação com outras organizações policiais e entidades, como a Câmara e Polícia municipais de Coimbra, tudo fará para "minimizar os constrangimentos", assegurou o superintendente Pedro Teles.Os acessos aos hospitais manterão o seu funcionamento normal, exemplificou o comandante distrital da PSP, adiantando que os trajetos escolhidos para a passagem das comitivas presidenciais consideraram aspetos como os das acessibilidades a determinados locais e serviços.Os transportes públicos também sofrerão limitações e alterações, mas a polícia não poupará esforços para "lhes dar prioridade", do mesmo modo que também haverá sempre a preocupação de reduzir ao mais curto espaço de tempo os cortes ou condicionamentos de trânsito nas vias do percurso da comitiva.As avenidas Fernão de Magalhães e Sá da Bandeira, a Rua da Sofia e a Praça da República e grande parte dos respetivos acessos serão as artérias mais afetadas, mas apenas durante a manhã, período do dia em que as cerimónias serão mais notadas no trânsito da cidade.A Câmara de Coimbra e a PSP apelam, por isso, "à compreensão dos cidadãos" para a situação, que mobilizará "muitos meios", designadamente de diversas unidades da Polícia e da GNR."Temos vindo a trabalhar para que a visita do Presidente da Grécia decorra com o maior brio, com toda a dignidade e a solenidade devida", disse o presidente da Câmara, convidando "todos" a assistirem, designadamente, à chegada dos chefes de Estado grego e português, pelas 09:30, à Praça 8 de Maio, onde Prokopis Pavlopoulos visitará a Igreja de Santa Cruz (panteão nacional), para depor um coroa de flores no túmulo do primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques.Esta é mais uma oportunidade para "afirmar Coimbra como uma cidade moderna, aprazível e segura" e "mostrar lá fora" alguns dos seus encantos, sustentou Manuel Machado.Na sua deslocação a Coimbra, o Presidente da República Helénica será distinguido pela Universidade com o grau de 'doutor honoris causa' (cerimónia agendada para as 14:30), depois de, durante a manhã, visitar a Universidade de Coimbra e de almoçar, na antiga igreja do Convento São Francisco, com mais de uma centena de convidados, designadamente empresários da região e pessoas ligadas à cultura grega, revelou o presidente da Câmara.A Universidade de Coimbra atribui na segunda-feira o grau de Doutor Honoris Causa ao Presidente da República da Grécia, Prokópis Pavlópoulos, foi hoje anunciado.Em comunicado, a Universidade de Coimbra (UC) destaca que o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, será o Apresentante.A nota explica que a cerimónia se realiza na Sala dos Capelos (Sala Grande dos Atos) da Universidade de Coimbra, às 14:30 de segunda-feira."O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, será o Apresentante, estando os elogios a cargo de José Francisco de Faria Costa (elogio do Apresentante) e José Manuel Aroso Linhares (elogio do Doutorando), docentes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), a Faculdade que apresentou a proposta de atribuição do grau", é explicado.A Faculdade de Direito afirma que Prokópis Pavlópoulos "possui uma carreira política relevante, tendo desempenhado, desde cedo, as mais elevadas funções na vida política da Grécia".Prokópis Pavlópoulos "tem afinidades com a Faculdade de Direito [UC], em virtude da sua formação jurídica e do desempenho da carreira académica na Universidade de Atenas e na Universidade de Paris II (Panthéon-Assas)".