Presidente da República lamenta "trágicos acontecimentos" em Itália

O Presidente da República enviou esta quinta-feira uma mensagem de condolências ao chefe de Estado italiano, lamentando os "trágicos acontecimentos" na província de Pescara, onde uma avalanche atingiu um hotel, causando "um número considerável de vítimas"."Ao tomar conhecimento dos trágicos acontecimentos na província italiana de Pescara, onde uma avalanche atingiu o Hotel Rigiopiano, na base da montanha de Gran Sasso, em Farindola, causando um número considerável de vítimas, o Presidente da República transmitiu ao Presidente da República Italiana o seu profundo pesar e a solidariedade de todo o povo português", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.Na nota é ainda referido que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, endereçou ao homólogo italiano e às famílias das vítimas "as mais sentidas condolências, em seu nome e em nome do povo português, expressando ainda votos de rápidas melhoras para todos os feridos".