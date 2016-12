Presidente das Filipinas atirou homem de helicóptero

Rodrigo Duterte, o presidente das Filipinas, confessou já ter atirado um homem de um helicóptero, segundo adianta a imprensa americana.



"Se é corrupto vou apanhá-lo. Depois pego num helicóptero e atiro-o porta fora. Não seria a primeira vez", afirmou o líder durante o discurso que fez para as vítimas do tufão que atingiu o país das Filipinas na passada terça-feira.

Segundo o chefe de estado, a vítima foi um indíviduo chinês suspeito de homicídio e violação.



Esta é mais uma declaração polémica do político, que anteriormente já havia admitido que tinha executado criminosos quando era autarca da cidade de Davão. Tais declarações foram condenadas pela comunidade internacional e geraram um confronto com as Nações Unidas.





Recorde-se que a luta contra a droga de Rodrigo Duterte já matou cerca de seis mil pessoas nas Filipinas, desde maio.





