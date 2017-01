Presidente das Filipinas diz a padres e bispos para consumirem droga

A igreja católica tem manifestado uma forte oposição a esta política extrema de Duterte.



Segundo a Epa, agência participada pela espanhola Efe, vários toxicodependentes ou narcotraficantes perderam a vida em Manila na madrugada de hoje, às mãos da polícia ou de patrulhas de moradores no âmbito da "guerra contra as drogas" promovidas pelo Presidente.A igreja católica tem manifestado uma forte oposição a esta política extrema de Duterte.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, chamou "hipócritas" aos sacerdotes e bispos que se opõem à sua campanha antidroga no âmbito da qual já morreram mais de 6.200 pessoas desde junho, e instou-os a consumirem drogas."Alguns padres deviam também consumir 'shabu [de origem química] para entendê-la [a guerra contra as drogas]. Também o recomendo a um dou dois bispos", disse Duterte em referência à metanfetamina mais consumida no país, segundo a estação ABS-CBN.O Presidente filipino argumentou num discurso proferido na quarta-feira que "a igreja sabe que [o problema das drogas] é pior, e ainda assim mantém que não são boas as execuções extrajudiciais", em linha com a sua ideia de que a dependência da droga ameaça o futuro das novas gerações e há que acabar com ela a qualquer preço.