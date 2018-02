Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente das Filipinas diz que é preciso "disparar na vagina" das guerrilheiras

Rodrigo Duterte é conhecido pelas suas afirmações polémicas e sexistas.

Conhecido pelas suas declarações geralmente polémicas, Rodrigo Duterte, o presidente das Filipinhas, voltou a dar que falar ao dizer que "é preciso disparar na vagina" das mulheres que compõem o grupo guerrilheiro Novo Exército do Povo.



"Digam aos soldados que há uma nova ordem: 'Não te mataremos, iremos disparar-te na vagina'", disse o governante durante uma reunião com ex-militantes do Novo Exército do Povo (NEP), um grupo considerado terrorista pelos EUA e pela União Europeia.



Esta declaração está a ser fortemente condenada por várias organizações internacionais e até locais, como é o caso da organização feminista filipina "Gabriela", que acusou Duterte de fomentar a violência contra as mulheres e de ser o "'macho fascista' mais perigoso do governo, neste momento".



Na mesma reunião o presidente das Filipinas acrescentou ainda que os militantes do NEP "sem vagina, seriam inúteis".



Esta não é a primeira vez que o presidente filipino profere afirmações consideradas machistas e contra os direitos das mulheres.