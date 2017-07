Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente das Filipinas diz que não visita EUA porque "não prestam"

Rodrigo Duterte foi convidado por Donald Trump para visitar a Casa Branca.

O Presidente das Filipinas declarou que nunca irá visitar os EUA enquanto for chefe de Estado, afirmando que "já viu a América e não presta".



Rodrigo Duterte fez o mais recente ataque verbal contra os Estados Unidos quando foi instado, numa conferência de imprensa na sexta-feira, a reagir às declarações de um congressista norte-americano pelo estado do Massachusetts Jim McGovern.



McGovern afirmou que irá liderar um protesto se o Presidente filipino aceitar um convite do Presidente norte-americano, Donald Trump, para visitar a Casa Branca.



"O que o leva a pensar que eu vou à América?", questionou Duterte.



"Em nenhum momento durante a minha administração irei à América, ou depois... Eu já vi a América e não presta", afirmou.



O porta-voz de Duterte disse, em abril, que Trump tinha convidado, durante um telefonema, o chefe de Estado filipino a visitar Washington, o que causou protestos de ativistas dos direitos humanos, que pediram ao Presidente norte-americano para não receber um líder acusado de violações dos direitos humanos e de execuções extrajudiciais.



Milhares de suspeitos morreram já na campanha contra as drogas de Duterte nas Filipinas.



O chefe de Estado filipino negou tolerar homicídios extrajudiciais, embora nos discursos públicos tenha ameaçado repetidamente com a morte os suspeitos criminosos.