Presidente de clube de futebol confessa romance com jogador

Antonio mostrou fotos intímas com Bernardo para evitar chantagem.

11:41

O pequeno clube paraguaio Rubio Ñú de Luque está envolvido num escândalo digno de telenovela, depois de ter sido revelado que o presidente mantinha uma relação amorosa com um dos jogadores do plantel. Há ainda um alegado triângulo amoroso com o novo empresário do jogador.

Começaram a surgir imagens do empresário Antonio González em situações íntimas como o futebolista Bernardo Gabriel Caballero nas redes sociais e o presidente do Rubio Ñú acabou por quebrar o silêncio e divulgar todos os pormenores do caso.

Antonio estaria a ser chantageado com as fotos íntimas do casal, por alguém que quereria ficar com o passe do jogador e namorado do presidente, de acordo com os meios de comunicação locais.

"Vamos ser sinceros. É uma pessoa que há mais de dois anos que estava comigo aqui no Rubio Ñú. Era uma pessoa muito especial para mim. Entre parêntesis e em suma: era o meu namorado. Dei-lhe tudo e ele teve todos os privilégios, carros que nunca pensou poder conduzir. Esteve ao volante de Mercedes, Land Cruisers, Prados, Hiluxs,... E de repente apareceu esta velha louca", revela o presidente do clube em entrevista.

González acusa o novo empresário de Bernardo, de nome Valentím, de estar por de trás da manobra de extorsão para levar Bernardo do clube da quarta divisão, admitindo que o quis fazer por ciúmes.

"O Bernardo era o meu parceiro sentimental e peço desculpa se isso incomoda alguém. Ao menos estou a ser sincero", defende o presidente.

Sobre o caso, Antonio finaliza: "Os homens são mil vezes mais ciumentos do que as mulheres e não gosto que me estejam a ameaçar".