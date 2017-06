Presidente do Banco Central de Cuba demitido por Raúl Castro

A notícia da demissão foi conhecida no mesmo dia em que o BCC anunciou que será colocada em circulação uma nova moeda de cinco pesos cubanos a partir do 03 de julho.



O Banco Central de Cuba (BCC) foi criado em 1997 como autoridade gestora, reguladora e supervisora do sistema financeiro da ilha, que inclui nove bancos comerciais, entre os quais o Banco Nacional de Cuba ,e 13 instituições financeiras não bancárias.

O Presidente cubano, Raúl Castro, destituiu o ministro presidente do Banco Central de Cuba, Ernesto Medina Villaveirán, que será substituído pela sua 'número dois', Irma Margarita Martínez Castrillón, vice-presidente do organismo, informou na sexta-feira o Conselho de Estado cubano.O anúncio foi feito por um breve texto divulgado na televisão estatal cubana, no qual não se indicavam as razões para demitir Medina Villaveirán, a quem serão atribuídas "novas tarefas", adiantou a agência EFE.A responsabilidade de dirigir o Banco Central de Cuba (BCC) recai agora em Martínez Castrillón, licenciada em Direito Internacional e com um percurso de mais de 30 anos no sistema bancário cubano, onde começou na base, tendo sido nomeada vice-presidente da instituição em março de 2010.