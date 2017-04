Presidente do banco da Reserva Federal demite-se

Vários congressistas têm criticado fortemente a Fed por não dar informação relativa a esta investigação.



O presidente do banco da Reserva Federal (Fed) em Richmond, Jeffrey Lacker, demitiu-se depois de serem conhecidas discussões inapropriadas com um analista financeiro.Lacker admitiu que em 2012 falou com um analista da firma Medley Global Advisers, que possuía informação "muito confidencial" sobre as decisões de política monetária (taxas de juro) que o banco central norte-americano iria tomar numa das suas próximas reuniões, segundo uma notícia do Wall Street Journal.O presidente do banco da Fed em Richmond já tinha anunciado a intenção de se reformar este ano.