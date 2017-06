Presidente do Brasil diz que denúncia contra si é "uma ficção"

O presidente brasileiro, Michel Temer, denunciado esta segunda-feira à noite pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por corrupção passiva, fez esta terça no final da tarde um discurso à Nação negando a acusação. Temer afirma estar a ser vítima de uma "infâmia" de cariz político.

Temer declarou que Janot fez a denúncia contra ele baseado em meras "ilacções" e que as 64 páginas entregues pelo PGR ao Supremo Tribunal Federal são "uma peça de ficção". O chefe de Estado desafiou o Procurador-Geral da República, o principal alvo dos seus ataques, a exibir provas contundentes contra ele, que, acrescentou, não foram apresentadas porque não existem.

Temer também evocou o facto de o PGR ter apresentado denúncia contra ele apenas por corrupção, deixando para apresentar nos próximos dias outras duas denúncias, por obstrucção e organização criminosa, outros dois crimes pelos quais é actualmente investigado. Para o presidente, isso mostra que as denúncias são uma estratégia política para o atingir e prejudicar o seu governo que, de acordo com o governante, está a obter sucesso na revitalização da economia.

Em outro trecho, Temer, num tom bem mais firme do que habitualmente e por vezes até agressivo, classificou novamente o empresário Joesley Batista, responsável pelas acusações mais graves contra si, como "bandido". Foi Joesley quem gravou um encontro secreto com Temer, durante o qual o presidente avaliza a compra de testemunhas que poderiam prejudicá-lo e indica o seu homem de confiança, Rodrigo Rocha Loures, como a pessoa que poderia ajudar o empresário a resolver dificuldades que enfrentava com órgãos do governo.

Dias depois desse encontro, Loures foi filmado pela Polícia Federal a receber uma mala com 147 mil euros que supostamente seriam "luvas" para o presidente. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, esse dinheiro era a primeira parcela de um total de 10,2 milhões de euros em "luvas" acertadas entre a JBS, líder mundial na producção de proteína animal, a empresa de Joesley, com o chefe de Estado.

