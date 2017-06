Presidente do Brasil diz ter construído "laços acolhedores" com Putin

Segundo Michel Temer, o Brasil também espera aumentar as suas exportações de alimentos para a Rússia.



Entre os principais produtos exportados para a Rússia no ano passado destacam-se as carnes, produtos recentemente envolvidos numa polémica sanitária após uma operação policial ter revelado o comércio e carne ilegal no Brasil.



Segundo informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do país sul-americano, as exportações de carne representam quase 45% de todos os embarques para o mercado russo.



Em 2016, o comércio bilateral gerou uma receita de cerca de 2,3 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros).



O Presidente brasileiro lembrou ainda que vai encontrar-se novamente com Vladimir Putin na próxima cimeira do G20 em Hamburgo, na Alemanha, em julho.



O Presidente do Brasil, Michel Temer, afirmou que construiu "laços acolhedores" com o Presidente russo, Vladimir Putin, durante a visita oficial que fez àquele país esta semana.A afirmação foi feita numa entrevista à agência de notícias Tass, que também foi transmitida pela televisão estatal russa na última quinta-feira.Michel Temer afirmou que as suas conversas de quatro horas com Vladimir Putin na última quarta-feira ajudaram a aumentar ainda mais as relações bilaterais do Brasil com a Rússia.