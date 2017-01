Presidente do Brasil lamenta novo massacre em prisão de Roraima

O Presidente do Brasil, Michel Temer, lamentou o novo massacre ocorrido numa penitenciária do país hoje, no estado de Roraima, que terminou com 31 presos mortos.

"Michel Temer lamentou o episódio e solidarizou-se com o povo do Estado [de Roraima]', informou um comunicado público divulgado pelo Palácio do Planalto.

O Governo brasileiro também disse que "colocou todos os meios federais à disposição para auxiliar em ações de segurança pública, após a morte de mais de 30 presos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo".



Em menos de uma semana 93 mortes foram registadas dentro dos presídios da região norte e nordeste do Brasil.



Destes, 60 presos foram assassinados em duas cadeias do Amazonas, 31 em Roraima e outros 2 no estado nordestino da Paraíba.









O Governo federal lançou na última quinta-feira um plano de segurança nacional que prevê a construção de novas cadeias, mas não há expetativa de que a iniciativa irá conter no curto prazo a superlotação nem a guerra entre membros de facções criminosas que controlam o tráfico de drogas e as prisões do Brasil.

