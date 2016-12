Presidente do Irão garante cumprimento do acordo nuclear

A 14 de julho de 2015, o Irão e as potências mundiais conseguiram fechar um acordo sobre o programa nuclear iraniano, após 20 meses de intensas negociações entre o Irão e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia -- e a Alemanha.



No acordo celebrado em julho de 2015 entre o Irão e o chamado Grupo 5+1 (Alemanha, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França), Teerão aceitou restrições ao programa nuclear, recebendo como contrapartida o levantamento das sanções económicas que lhe foram impostas desde 2006.A 14 de julho de 2015, o Irão e as potências mundiais conseguiram fechar um acordo sobre o programa nuclear iraniano, após 20 meses de intensas negociações entre o Irão e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia -- e a Alemanha.

O Presidente iraniano, Hasán Rohani, garantiu este domingo que o Irão irá cumprir o acordo nuclear assinado em julho de 2105 com o grupo 5+1 e continuará a colaborar com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA)."Tal como o líder supremo (Ali Jamenei) declarou abertamente, nós cumpriremos os nossos compromissos", declarou Hasán Rohani, que hoje se reuniu com o diretor-geral da AIEA, Yukiya Amano.No entanto, o Presidente iraniano realçou que a república islâmica "cumprirá com os seus compromissos desde que a outra parte cumpra os seus, respeitando o Plano Integral de Ação Conjunta".